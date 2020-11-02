Дискусії щодо переваг та недоліків появи кіберспорту на Олімпійських іграх досі тривають.

Сьогодні існує чимало міжнародних кіберспортивних федерацій, як-от International eSports Federation та Global Esports Federation, які прагнуть побачити електронний спорт на Олімпійських іграх, проте Міжнародний олімпійський комітет (МОК), схоже, не надто зацікавлений у співпраці.

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Натомість представники МОК заявляють, що взаємодія напряму з гравцями цікавить їх значно більше, ніж через посередників.

Ми не плануємо офіційно визнавати будь-яку кіберспортивну федерацію. У нас вже є хороші стосунки з різними представниками кіберспортивної та ігрової спільнот, – заявили представники Міжнародного олімпійського комітету.

Ймовірно, що МОК не квапиться вводити кіберспортивні змагання як одну з медальних дисциплін, попри заяву Тоні Естангета, співголови Паризького олімпійського конкурсного комітету, про можливість включення кіберспорту в програму Олімпіади 2024 року, згідно з інформацією Associated Press.

Хоча, МОК визнав, що кіберспорт можна розглядати як спортивну діяльність, зважаючи на підготовку гравців.

Для визнання кіберспорту повинна існувати організація, що гарантує дотримання правил і положень олімпійського руху, як-от відсутність допінгу і маніпуляцій, – сказано в заяві МОК.

Олімпійський саміт пройде цього року 12 грудня у Швейцарії, де й очікується щорічний звіт МОК щодо кіберспортивного напрямку.