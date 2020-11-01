Англійський актор Ейса Баттерфілд, відомий своєю роллю у кінокартині "Гра Ендера" за однойменним романом Орсона Скотта Карда, приєднався до кіберкоманди Team Liquid.

Сьогодні нікого вже не здивуєш захопленням кіберспортом, у чому не соромляться зізнаватись відомі актори, як-от Денні Трехо ("Мачете", "Діти шпигунів") та Мейсі Вільямс (Ар’я Старк з "Гри престолів").

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Не став винятком і Ейса Баттерфілд ("Гра Ендера", "Дім дивних дітей", "Хранитель часу"), який не приховує свій кіберспортивний досвід: актор брав участь у турнірах Super Smash Bros. Ultimate за Panda Global, професійну американську кіберспортивну організацію.

Тепер Ейса Баттерфілд став учасником провідної європейської організації з кіберспорту Team Liquid, оскільки давно цікавився їхньою діяльністю та активно фоловив їхні стріми у StarCraft II, стратегічній відеогрі в режимі реального часу.

Можливо, незабаром актор зможе зіграти у складі однієї з команд.

Сам актор емоційно відреагував на пост Team Liquid у Twitter, де вони вітають актора у своїй команді.