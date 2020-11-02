Blizzard Entertainment влаштувала святкову подію з нагоди 16-тої річниці виходу найпопулярнішої MMORPG в світі World of Warcraft.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, World of Warcraft належить найбільша світова популярність серед поціновувачів жанру MMORPG. Гра була створена компанією Blizzard Entertainment 23 листопада 2004 року.

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Розробники вирішили відсвяткувати 16-річчя World of Warcraft, запустивши тематичний івент для геймерів, в межах якого вони зможуть стати учасниками PVP-змагань на класичній "Альтеракській долині", де на них чекають старі світові боси, щоденні спеціальні квести, а також можливість отримати відповідне досягнення.

Листопад у World of Warcraft має бути дуже насиченим: гравцям обіцяють нові вторгнення та реліз самого оновлення. Передзамовити розширення "Shadowlands" можна просто зараз.

Окрім цього, розробники випустили два короткі відеоролики про Бастіона та Малдраксуса: