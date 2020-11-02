Команда з кіберспорту DAMWON Gaming стала чемпіоном світу, здобувши перемогу в одному з найбільших кіберспортивних змагань року.

Щороку у світі проводиться один з найбільших турнірів серед шанувальників кіберспорту – Чемпіонат світу з MOBA League of Legends, в якому беруть участь найсильніші команди з усіх куточків планети.

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У 2020 році найсильнішим гравцем виявилась південнокорейська кіберспортивна команда DAMWON Gaming, яка виборола перемогу у кіберкоманди Suning з Піднебесної. Обидві команди зійшлись у поєдинку за перше місце і за почесний титул чемпіона світу у фінальному турнірі, де DAMWON Gaming обіграла своїх китайських опонентів з відривом у 2 очки (3:1). Тому головний приз змагання відправляється у Південну Корею.

Цікаво, що церемонія відкриття розпочалась виступом віртуальної музичної попгрупи K / DA, яка презентувала свій новий сингл "MORE", а українська співачка MARUV виконала кавер на цю пісню:

Відео церемонії відкриття Чемпіонату світу з MOBA League of Legends: