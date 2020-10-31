Від боксу до футболу: які головні спортивні події не можна пропустити на цих вихідних
31 жовтня та 1 листопада 2020 нас чекає одразу кілька спортивних подій, які варті уваги. До вашої уваги анонс головних івентів та розклад, коли і де їх дивитися.
Бокс Усик vs Чісора
У суботу 31 жовтня буде поводитись онлайн-трансляція історичного поєдинку професійного британського боксера-важковаговика Дерека Чісори та професійного українського боксера, абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі та багаторазового чемпіона України Олександра Усика.
Бій декілька разів переносили, проте цього разу опоненти зустрінуться для поєдинку о 23:00 за київським часом. Ексклюзивна пряма трансляція матчу відбуватиметься на онлайн-ресурсі Megogo.
Баскетбол:
На вихідних будуть відбуватись матчі ФБУ Суперліги:
Коли: 31.10. 16:00 Будівельник – Черкаські Мавпи
Де: Матч відбудеться на стадіоні Sports Palace у Києві
Коли: 01.11. 14:00 БК Запоріжжя – Тернопіль-ТНЕУ
Де: Стадіон: Palace of Sports Yunost (Запоріжжя)
Коли: 01.11. 14:00 Дніпро – БК Одеса
Де: Sportcomplex Shynnik (Дніпро)
Коли: 01.11. 16:00 Прометей – Київ-Баскет
Де: Стадіон: SC "Prometey" (Кам'янське)
Коли: 01.11. 18:00 Харківські Соколи – Хімік
Де: Lokomotyv Sports Palace (Харків)
Футбол:
У матчах 8-го туру чемпіонату України з футболу зійдуться такі команди:
31 жовтня (субота):
Коли: 14:00 Колос – Олімпік
Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 2
Коли: 17:00 Олександрія – Десна
Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 2
Коли: 19:30 СК Дніпро 1 – Динамо
Де: онлайн-трансляція на телеканалі УНІАН
Огляд матчу Колос vs Олімпік:
1 листопада (неділя):
Коли: 14:00 Минай – Рух
Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 1
Коли: 17:00 Львів – Ворскла
Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 1
Коли: 19:30 Інгулець – Зоря
Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 1
Поділитися новиною