31 жовтня та 1 листопада 2020 нас чекає одразу кілька спортивних подій, які варті уваги. До вашої уваги анонс головних івентів та розклад, коли і де їх дивитися.

Бокс Усик vs Чісора

У суботу 31 жовтня буде поводитись онлайн-трансляція історичного поєдинку професійного британського боксера-важковаговика Дерека Чісори та професійного українського боксера, абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі та багаторазового чемпіона України Олександра Усика.

Бій декілька разів переносили, проте цього разу опоненти зустрінуться для поєдинку о 23:00 за київським часом. Ексклюзивна пряма трансляція матчу відбуватиметься на онлайн-ресурсі Megogo.

Баскетбол:

На вихідних будуть відбуватись матчі ФБУ Суперліги:

Коли: 31.10. 16:00 Будівельник – Черкаські Мавпи

Де: Матч відбудеться на стадіоні Sports Palace у Києві

Коли: 01.11. 14:00 БК Запоріжжя – Тернопіль-ТНЕУ

Де: Стадіон: Palace of Sports Yunost (Запоріжжя)

Коли: 01.11. 14:00 Дніпро – БК Одеса

Де: Sportcomplex Shynnik (Дніпро)



Коли: 01.11. 16:00 Прометей – Київ-Баскет

Де: Стадіон: SC "Prometey" (Кам'янське)



Коли: 01.11. 18:00 Харківські Соколи – Хімік

Де: Lokomotyv Sports Palace (Харків)

Футбол:

У матчах 8-го туру чемпіонату України з футболу зійдуться такі команди:

31 жовтня (субота):

Коли: 14:00 Колос – Олімпік

Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 2



Коли: 17:00 Олександрія – Десна

Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 2



Коли: 19:30 СК Дніпро 1 – Динамо

Де: онлайн-трансляція на телеканалі УНІАН

Огляд матчу Колос vs Олімпік:

1 листопада (неділя):

Коли: 14:00 Минай – Рух

Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 1



Коли: 17:00 Львів – Ворскла

Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 1



Коли: 19:30 Інгулець – Зоря

Де: онлайн-трансляція на телеканалі Футбол 1