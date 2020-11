Стартував прийом заявок на найбільшу подію цього року у сфері IT технологій Ukrainian IT Awards 2020. Щороку в Україні в межах цього конкурсу оголошують переможців в 11 номінаціях за професійні успіхи.

Засновником цього найпрестижнішого змагання стала відома IT-компанія SoftServe ще у 2012 році. Заповнені аплікаційні форми учасників приймаються до 1 листопада, а результати конкурсу оголосять вже 4 грудня.

Учасниками конкурсу можуть стати як окремі IT-спеціалісти, так і цілі команди: кожен з них може подавати заявку на одну або дві номінації.

Конкурс Ukrainian IT Awards 2020 ділиться на три етапи:

Прийом заявок на групові та індивідуальні номінації (21.09 – 1.11)

Оцінювання команд та вибір переможців топовими експертами, що ділиться на 2 фази відбору та попередній відбір (2.11 – 15.11)

Фінальний етап нагородження (4.12)

Цьогорічну премію організувала найбільша українська IT-спільнота Асоціація IT Ukraine, яку провідні компанії сфери інформаційних технологій заснували у 2004 році.

Індивідуальні номінації: Infrastructure&DevOps, Business Analyst, Product Management, Design, IT Education, Quality Assurance, Software Engineering Management, Software Architecture.

Командні номінації: Impact of the year, Innovation-Research of the year.

Мета конкурсу: продемонструвати талановитість та унікальність українських спеціалістів в IT-сфері.

До слова, в Україні працюють близько 200 тисяч IT-спеціалістів, які надають послуги провідним країнам світу, серед яких США та Великобританія.