Світова індустрія розваг сильно постраждала від пандемії коронавірусу: концерти переносять, виступи скасовують. Проте сучасні виконавці не залишають свої фанатів без підтримки у ці непрості часи: вони не залишаються осторонь та активно організовують свої концерти онлайн.

Linkin Park

Культовий американський рок-гурт показав поціновувачам своєї творчості концерт дебютного альбому 2001 року, який ніхто раніше не бачив. Окрім цього, глядачі мали змогу спостерігати реакцію самих рок-зірок на їхній виступ.

Фіолет

Один із найпопулярніших музичних гуртів, що утворився у Луцьку у 2009 році, потішив прихильників українського поп-року великим акустичним сетом, який можна послухати онлайн.

MOTANKA

Новоспечений метал-гурт, який грає на традиційних українських інструментах, виконав старі та нові пісні в межах акустичного концерту, який наповнений живою енергетикою українського духу.