Перший в світі смарт-годинник для кіберспортсменів: у чому його особливість
Розумний ґаджет, який вперше презентувала американська компанія Garmin, розроблений для того, щоб фіксувати успіхи геймерів.
Смарт-годинник отримав назву Instinct Esports. Його призначенням є вимірювання показників життєдіяльності організму геймера, а саме: частоти пульсу, рівня стресу та часу, проведеного у грі.
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Усі дані транслюватимуться на екран пристрою для відслідковування. Завдяки девайсу кіберспортсмени зможуть орієнтуватись, в якому психоемоційному стані вони перебувають.
Решта функціоналу Garmin Instinct Esports не відрізняється від інших смарт-годинників.
Вже зараз на офіційному сайті Garmin можна зробити передзамовлення цієї технологічної новинки. Ціна годинника становить 300 доларів.
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