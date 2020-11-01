Розумний ґаджет, який вперше презентувала американська компанія Garmin, розроблений для того, щоб фіксувати успіхи геймерів.

Смарт-годинник отримав назву Instinct Esports. Його призначенням є вимірювання показників життєдіяльності організму геймера, а саме: частоти пульсу, рівня стресу та часу, проведеного у грі.

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Усі дані транслюватимуться на екран пристрою для відслідковування. Завдяки девайсу кіберспортсмени зможуть орієнтуватись, в якому психоемоційному стані вони перебувають.

Решта функціоналу Garmin Instinct Esports не відрізняється від інших смарт-годинників.

Ґаджет здатен працювати автономно впродовж 14 діб у стандартному режимі, 80 годин – в режимі ігор та 16 годин – у режимі використання GPS.

Вже зараз на офіційному сайті Garmin можна зробити передзамовлення цієї технологічної новинки. Ціна годинника становить 300 доларів.