Японська компанія SNK, яка розробляє електронні ігрові системи та відеоігри, попросила вибачення за ігровий відеоролик SNK Allstar, де Террі Богард ляскає по попі трьох персонажок.

Мережа одразу бурхливо відреагувала, а сама компанія відмовилась брати на себе відповідальність за цю образливу рекламу, запевнивши своїх шанувальників, що не брала участі у її створенні.

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SNK повідомила, що не знала про сексистський зміст рекламного ролика до своєї гри, оскільки його розробкою займалась інша студія.

Ба більше, прихильники розкритикували те, як зображено самого Террі Богарда, головного героя серіалу "Фатальна лють", введеного у Fatal Fury: King of Fighters, відзначивши, що його поведінка не відповідає характеру персонажа.

Правовласники ж звернулись до своїх ліцензійних партнерів з проханням видалити відеоролик. Незважаючи на це, ролик досі вільно розгулює в межах інтернет-простору.

Дивитись онлайн скандальний ролик: