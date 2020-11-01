На Kickstarter стартував збір коштів на новий проєкт компанії-розробника Freemind Games, що отримав невимушену назву Farmerʼs Life.

Студія Freemind Games працює над новим симулятором, що познайомить гравців з буднями звичайного фермера, який намагається виживати в нелегких умовах за межами цивілізації.

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Головним персонажем гри є пересічний чолов’яга на ім’я Кашмір. Він живе на фермі, доглядає худобу, виконує сільськогосподарську роботу, а ще він холостяк та алкоголік. Саме так.

Життя на фермі не таке просте, як здається на перший погляд: потрібно захищатись від раптових нападів диких тварин, ремонтувати дах, доводиться терпіти відсутність зручностей та залежати від погодних умов – таке не кожному до снаги. Але не все так похмуро, адже у головного героя теж бувають моменти щастя: посиденьки з друзями та навіть можливість створити сім’ю.

Трейлер майбутньої відеогри:

Для того, аби завершити проєкт, розробникам гри потрібно 7500 доларів, 3000 з яких вже вдалось зібрати. До закінчення кампанії зі збору коштів залишилось менше ніж місяць. Усі небайдужі можуть долучитись за посиланням.