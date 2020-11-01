Оголошено переможців Mobile Legends Bang Bang: яка команда здобула 1 місце
Мобільна онлайн-бойова арена Mobile Legends Bang Bang нещодавно оголосила імена переможців турнірного сезону.
Нещодавно завершився кіберспортивний сезон Mobile Legends Bang Bang, який тривав 4 місяці, стартувавши 1 червня. У турнірі взяло участь понад 400 команд, які пройшли змагання у два етапи: MLBB CIS Minor та MLBB CIS Major.
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213 команд з країн пострадянського простору змагались у першому етапі, шість з яких пройшли у наступний раунд. У самому фіналі за перемогу боролись 16 команд з усього світу.
Майже 8 мільйонів разів прихильники переглянули трансляції турніру компанії Moonton на відеосервісах і в клієнті гри. Понад 16 тисяч глядачів спостерігали за перебігом фіналу.
Згідно з підсумками сезону, до списку фіналістів увійшли команди:
- Red Devils,
- Espada,
- Night Ravens,
- Canticum Dei,
- Self-Confident Squad.
Нагородою для фіналістів та переможців турніру стали грошові призи та ігрова валюта. Переможцем турніру стала команда Deus Vult, що здобула 9 тисяч доларів. Друге та третє місце розділили між собою команди uReign та Not Today.
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