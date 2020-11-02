Компанія-розробник Chernobylite The Farm 51, оголосила, що їхній загадковий проєкт незабаром з’явиться на ігрових консолях.

Науково-фантастична комп'ютерна гра Chernobylite – це проєкт польського розробника The Farm 51 у жанрі survival horror.

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Зіграти у гру матимуть змогу не лише власники Xbox One і PlayStation 4, але й Xbox Series X | S, а також PlayStation 5. Автори проєкту оновили геймплей та випустили сьомий апдейт версії, який вже є у доступі на Steam.

Гра є симулятором виживання, у центрі сюжету якого – головний герой-фізик, долю якого змінила трагічна історія Чорнобиля.

Головний персонаж гри відправляється на пошуки своєї коханої у Зону Відчуження, адже вона безслідно зникла під час подій, пов’язаних з Чорнобильською аварією. Йому доводиться долати труднощі, займатись відбудовуванням бази, виконувати доручення людей, які керуються власними мотивами, та боротись за життя і власні інтереси.

Трейлер гри про Чорнобиль:

Під час гри можна вільно пересуватись в межах локації за допомогою порталів, крафтити унікальні предмети та навіть відвідувати містичний потойбічний світ. Також грі властива варіативність розвитку подій, що дає зможу гравцям обирати власний шлях під час подорожі.

Особливістю гри є деталізована 3D копія Чорнобильської зони відчуження, яка вражає своєю точністю.