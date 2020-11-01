Незабаром у кіно: Смертельний лабіринт 2 – нова зловісна картина від режисера Астралу 4
Прем'єра другої частини американської кінострічки про квест-кімнату "Смертельний лабіринт", яка побачила світ у 2019 році, відбудеться вже на початку 2021-го. Дивіться моторошне відео!
Перша частина "Смертельного лабіринту" з бюджетом у 9 мільйонів доларів зібрала в прокаті понад 150 мільйонів доларів. Режисером фільму став номінований на премію "Еммі" Адам Робітел, відомий за фільмами жахів "Демони Дебори Логан" та "Астрал 4: Останній ключ". Сценарій до фільму написали Брагі Ф. Шут та Марія Мельник.
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Детективний трилер розповідає про кількох незнайомців, які потрапляють у пастку страхітливої квест-кімнати, яка змусить героїв подивитись у вічі своїм страхам. Їм доведеться зіграти в гру за виживання, яке залежить від їхніх умінь та здатності швидко приймати рішення, а протистояти їм будуть складні головоломки, які не так легко розгадати, не опанувавши власні емоції. Чи зуміють герої подолати труднощі, коли з кожним вибором шанс вибратись з моторошної гри стає все меншим?
Дивіться трейлер фільму "Смертельний лабіринт 2 (ESCAPE ROOM 2):
Вихід цього сиквелу на екрани планується на початок 2021 року.
Головні ролі у фільмі зіграли:
- Лоґан Міллер
- Ізабелль Фюрман
- Томас Кокерел
- Голленд Роден
- Карліто Оліверо
- Індія Мур
- Тейлор Расселл
- Антон Девід Джефта
- Корін Сільва
- Авіана Абрахамс
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