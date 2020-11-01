Новий стратегічний план розвитку кіберспорту в Україні, презентований цієї осені, вже у дії завдяки зусиллям Олександра Кохановського та його команди.

Українська професійна кіберспортивна асоціація (UPEA) на чолі з засновником української кіберспортивної команди Natus Vincere Олександром Кохановським (ZeroGravity) розробила план розвитку кіберспорту в Україні та презентувала нову стратегію восени 2020-го.

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Серед нововведень, які передбачає стратегія, – допомога держави та розвиток 5 важливих складових абсолютно нової екосистеми:

наука,

освіта,

спорт,

соціум,

інфраструктура.

За словами ZeroGravity, за результатами кіберспортивних досягнень Україна зараз входить у десятку найсильніших країн, проте її позиція залишається хиткою. Для того, аби зберегти позиції, потрібно об’єднати професійний та аматорський рівень, створити більше інфраструктурних об’єктів, побудувати турнірну систему та ввести кіберспортивну освіту.

На думку Олександра, кіберспортивні академії та професійні ліги дадуть змогу українському кіберспорту розвиватись, щоб вийти на один рівень з Китаєм та Америкою.

Ми хотіли б починати з академії при одному з вищих навчальних закладів. Ми також хочемо розвивати бакалаврат і магістратуру. Зрештою ми хочемо, щоб кіберспорт з'явився як факультатив і як предмет в школах і вишах, – заявив ZeroGravity.

Олександр також хоче відкрити кіберспортивну арену в Україні, задля чого він придбав разом з інвесторами готель "Дніпро" у Києві.