Redanian Intelligence потішив фанатів "Відьмака" свіженькими фото броні Нільфгаарду.

Портал Redanian Intelligence злив у мережу фотографії зі знімального майданчика, де відбуваються зйомки другого сезону популярного серіалу "Відьмак" за однойменною фентезі-сагою Анджея Сапковського.

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Тепер прихильники фентезійної франшизи можуть дізнатись, який вигляд матиме Нільфгаардська броня у другому сезоні серіалу.

Шанувальники "Відьмака" розкритикували зовнішній вигляд воїнів імперської армії Нільфгаарду минулого сезону, тому розробники серіалу виконали роботу над помилками та обрали в команду нового художника-костюмера (Люсінду Райт), аби глядачі залишились задоволеними.

Також зі світлин стало відомо про нового персонажа, а саме – чаклунку-ельфійку Франческу Фіндабайр, роль якої виконала 30-річна британська акторка та модель Месія Сімсон.

Наразі продюсерська компанія Netflix не називає точну дату виходу нових епізодів серіалу, проте достеменно відомо, що прем’єра другого сезону "Відьмака" планується на 2021 рік.