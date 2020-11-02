Marvel випустить фільм з новим супергероєм: хто ним стане
Кінематографічний всесвіт Marvel продовжує розширюватись: цього разу супергероєм фільму став канадський актор азіатського походження Сіму Лю.
Нещодавно зйомки ще однієї картини кіностудії Marvel "Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець" добігли кінця. Про це стало відомо зі слів режисера фільму Дестіна Креттона та самого актора, який зіграв головного персонажа.
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Темпи розвитку франшизи Marvel вже давно нікого не дивують, проте на тлі пандемії – це неабияке досягнення, зважаючи на карантинний режим та вимушену паузу в роботі ще на початку березня через спалах коронавірусу.
Це перший фільм кіностудії, в якому головний герой – азіат, тому можна припустити, що це своєрідна спроба Marvel оминути стереотипи та змінити звичний образ супергероя.
Картина вийде на екрани 9 липня 2021 року.
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