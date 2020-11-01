Освітній центр з прав людини у Львові (Educational Center for Human Rights in Lviv) реалізовує цикл лекцій "Від меншого до більшого" за підтримки Національного демократичного інституту та Уряду Швеції, у рамках якого дослідники, письменники, громадські діячі та вчені обговорюють, як меншини впливають на соціокультурні особливості великого світу.

Автори проєкту "Від меншого до більшого" запевняють, що саме марґінали призводять до невідворотних змін у суспільстві. Відеолекції розкажуть про таке культурне явище як драг-квін, про гібридність у культурі, про наркозалежність "Братів Гадюкіних" та її вплив на творчість музикантів, про міста майбутнього в уяві письменників-фантастів та про те, в яких містах живе сучасна людина, про зв’язок між образами минулого та сьогодення, про культуру Vogue та її вплив на шоу-бізнес цілого світу та ще багато цікавого нетривіального контенту.

Відео публікуються на офіційному YouTube-каналі Центру, тому їх може переглянути кожен охочий.

Лектори:

Богдан Шумилович – історик та історик мистецтва, керівник напрямку публічної історії;

– історик та історик мистецтва, керівник напрямку публічної історії; Наталія Отріщенко – кандидатка соціологічних наук, дослідниця Центру міської історії;

– кандидатка соціологічних наук, дослідниця Центру міської історії; Ескен Зова – співак.

Відео лекції Богдана Шумиломича про "Братів Гадюкіних":

Дивіться лекцію Наталії Отріщенко про Місто у фантастиці:

Ескен Зова розповідає про Vogue: