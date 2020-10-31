Серед українців Геловін набуває все більшої популярності, про що свідчать щорічні святкування, присвячені цьому найстрашнішому дню в році. Розповідаємо, як можна розважитись самому та цікаво провести час з рідними та друзями на Геловін 2020, зокрема, у Києві.

Традиція ходити у тканинних масках від хати до хати та випрошувати частування у господарів домівок зародилась ще ХVІ столітті. З того часу вона ставала все більш популярною та поширилась по всьому світу, створюючи серед поціновувачів цього свята все більше нових костюмованих образів та оригінальних розваг.

Читайте також: Традиційні різдвяні ярмарки у Празі скасували

Геловін відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Куди піти у Києві на це свято – у нашому матеріалі.

Занурся у світ віртуальних пригод з RealMatrix

Збирай компанію та навідайся на вечірку у стилі Геловіну у тематичному костюмі, де вас очікуватимуть VR-пригоди, стімпанк простір, акції, подарунки та ще багато цікаво.

Коли: з 28 жовтня по 1 листопада

з 28 жовтня по 1 листопада Де: Київ, вул. Хрещатик 18/2, Будинок Профспілок України (Майдан Незалежності 2)

Геловінський ботанічний сад

Святкування у карнавальному стилі, містичні співи, квести, театралізоване дійство та фотозона – все це чекає на відвідувачів Ботанічного саду, що на Печерську.

Коли: 31 жовтня — 1 листопада

31 жовтня — 1 листопада Де: Національний Ботанічний сад імені Гришка

Рок-Геловін 2020

Концертна зала з вампірами, чудовиськами, перевертнями, чаклунками та привидами під живе звучання рок-виконавців, серед яких Osnova, ZWYNTAR, SINOPTIK, Esquizet, Shadazz та VOVK.

Коли : 31 жовтня

: 31 жовтня Де: клуб Bingo

Тематичні розваги для дітей у Suluguni

Грузинський ресторан запрошує сім’ї з дітьми до 12 років цікаво та весело провести час на Геловін. Відьма-аніматор розфарбовуватиме аквагримом усіх бажаючих, а діти матимуть змогу проявити кулінарний хист, випікаючи гарбузові кекси! Ну і куди ж без прикрашання Ліхтаря Джека?

Коли : 1 листопада

: 1 листопада Де: Музейний провулок, 10

LevelUp Halloween party

Можливість для дітей та підлітків по-справжньому відчути всю атмосферу містичного свята у школі англійської мови LevelUp. На гостей чекають конкурси, подарунки, ігри солодке частування, фото сесія на караоке. Окрім розваг, це ще й можливість прокачати розмовну англійську, а також отримати чудову знижку на курси іноземних мов!

Коли: 31 жовтня

31 жовтня Де: LevelUp, вулиця академіка Заболотного, 20А

Моторошні квести не для слабкодухих

Ігрова зона Puzzle пропонує недитячу розвагу, від якої холоне кров у жилах! Стати учасником квесту Таємна особистість, щоб вибратись з наручників, уникнувши смертної кари – ось, що дійсно полоскоче нерви!