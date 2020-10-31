Як розважитися на Геловін 2020 у Києві: афіша заходів, куди варто піти
Серед українців Геловін набуває все більшої популярності, про що свідчать щорічні святкування, присвячені цьому найстрашнішому дню в році. Розповідаємо, як можна розважитись самому та цікаво провести час з рідними та друзями на Геловін 2020, зокрема, у Києві.
Традиція ходити у тканинних масках від хати до хати та випрошувати частування у господарів домівок зародилась ще ХVІ столітті. З того часу вона ставала все більш популярною та поширилась по всьому світу, створюючи серед поціновувачів цього свята все більше нових костюмованих образів та оригінальних розваг.
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Геловін відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Куди піти у Києві на це свято – у нашому матеріалі.
Занурся у світ віртуальних пригод з RealMatrix
Збирай компанію та навідайся на вечірку у стилі Геловіну у тематичному костюмі, де вас очікуватимуть VR-пригоди, стімпанк простір, акції, подарунки та ще багато цікаво.
- Коли: з 28 жовтня по 1 листопада
- Де: Київ, вул. Хрещатик 18/2, Будинок Профспілок України (Майдан Незалежності 2)
Геловінський ботанічний сад
Святкування у карнавальному стилі, містичні співи, квести, театралізоване дійство та фотозона – все це чекає на відвідувачів Ботанічного саду, що на Печерську.
- Коли: 31 жовтня — 1 листопада
- Де: Національний Ботанічний сад імені Гришка
Рок-Геловін 2020
Концертна зала з вампірами, чудовиськами, перевертнями, чаклунками та привидами під живе звучання рок-виконавців, серед яких Osnova, ZWYNTAR, SINOPTIK, Esquizet, Shadazz та VOVK.
- Коли: 31 жовтня
- Де: клуб Bingo
Тематичні розваги для дітей у Suluguni
Грузинський ресторан запрошує сім’ї з дітьми до 12 років цікаво та весело провести час на Геловін. Відьма-аніматор розфарбовуватиме аквагримом усіх бажаючих, а діти матимуть змогу проявити кулінарний хист, випікаючи гарбузові кекси! Ну і куди ж без прикрашання Ліхтаря Джека?
- Коли: 1 листопада
- Де: Музейний провулок, 10
LevelUp Halloween party
Можливість для дітей та підлітків по-справжньому відчути всю атмосферу містичного свята у школі англійської мови LevelUp. На гостей чекають конкурси, подарунки, ігри солодке частування, фото сесія на караоке. Окрім розваг, це ще й можливість прокачати розмовну англійську, а також отримати чудову знижку на курси іноземних мов!
- Коли: 31 жовтня
- Де: LevelUp, вулиця академіка Заболотного, 20А
Моторошні квести не для слабкодухих
Ігрова зона Puzzle пропонує недитячу розвагу, від якої холоне кров у жилах! Стати учасником квесту Таємна особистість, щоб вибратись з наручників, уникнувши смертної кари – ось, що дійсно полоскоче нерви!
- Де: Puzzle, вулиця Срібнокільська, 1А
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