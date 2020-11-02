Двейн "Скеля" Джонсон отримав унікальний подарунок від Microsoft
Найбільш високооплачуваний голлівудський актор Двейн Джонсон засвітився у мережі на фото з особливою консоллю Xbox.
Фотографія, де Двейн "Скеля" Джонсон тримає в руках кастомну Xbox, розлетілась у мережі
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На фото видно, що на консолі є автограф самого актора, а також можна розгледіти й інші нетипові елементи.
Очевидно, що Microsoft, компанія-розробник Xbox, створила нестандартну консоль спеціально для Скелі, аби ще раз підкреслити що між компанією та актором зберігаються гарні стосунки, які розпочались майже 20 років тому.
Є припущення, що у день початку продажу Xbox Series X актор розіграє пристрій серед шанувальників.
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