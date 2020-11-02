Найбільш високооплачуваний голлівудський актор Двейн Джонсон засвітився у мережі на фото з особливою консоллю Xbox.

Фотографія, де Двейн "Скеля" Джонсон тримає в руках кастомну Xbox, розлетілась у мережі

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На фото видно, що на консолі є автограф самого актора, а також можна розгледіти й інші нетипові елементи.

Очевидно, що Microsoft, компанія-розробник Xbox, створила нестандартну консоль спеціально для Скелі, аби ще раз підкреслити що між компанією та актором зберігаються гарні стосунки, які розпочались майже 20 років тому.

Зауважимо, що Двейн Джонсон ще у 2001 році на відеоролику з Біллом Гейтсом показував глядачам незвичайну консоль Xbox.

Є припущення, що у день початку продажу Xbox Series X актор розіграє пристрій серед шанувальників.