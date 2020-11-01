Mihoyo після неймовірного дебюту збирається закріпити свій успіх з новоспеченим апдейтом до відеогри Genshin Impact, яка стала одним із найуспішніших проєктів у сфері геймінґу 2020 з просто приголомшливим стартом.

Китайська відеогра Genshin Impact у стилі action-adventure (пригодницький бойовик) прогриміла на увесь світ та впевнено дебютувала серед інших мобільних ігор, зібравши за перший місяць майже 250 мільйонів доларів, не враховуючи продажі на Android у Китаї.

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З моменту виходу гра обійшла Honor of Kings (216 мільйонів доларів) і PUBG Mobile (195 мільйонів доларів ) в Google Play та App Store.

Відтак, студія Mihoyo готується випустити велике оновлення контенту A New Star Approaches вже 11 листопада цього року.

Апдейт вміщатиме чотирьох нових персонажів, нові захопливі квести, двотижневий сезонний івент Unreconciled Stars, рейтингову систему на основі рівня репутації гравця, що надасть доступ до ексклюзивних нагород, нові предмети для персонажів (як-от переносна піч, компас скарбів тощо).

Крутою несподіванкою для геймерів стане своєрідне камео Фореста Лю, президента Mihoyo.

Трейлер оновлення A New Star Approaches:

Також оновлення потішить фанатів покращеною графікою та пришвидшеним завантаженням, яке стане доступним для користувачів PC, Android, iOS і PlayStation 4 і PS5.